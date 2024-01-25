У Житомирі поліція затримала підозрюваного у вбивстві

Уранці 24 січня на спецлінію 102 зателефонував житомирянин та розповів, що знайомий повідомив йому у телефонній розмові про вбивство. Поліцейські встановили ймовірне місце події та негайно скерували слідчо-оперативну групу Житомирського райуправління поліції.

В одній з квартир вони виявили тіло 54-річного господаря з ознаками насильницької смерті. Тут же перебував і його знайомий, 64-річний місцевий житель. Чоловік визнав, що саме він завдав ножового поранення померлому.

Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також з місця події вилучили низку речових доказів, у тому числі кухонний ніж.

Попередньо встановлено, що увечері 23 січня чоловіки разом вживали спиртне. Згодом між ними виникла сварка, під час якої гість завдав господареві кількох ударів ножем. За висновками експертів, ці поранення стали причиною смерті чоловіка.

Відтак 25 січня слідчі Житомирського райуправління поліції повідомили причетному про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Законодавством такий злочин карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області