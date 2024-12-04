У Житомирі затримали підозрюваного у розбої, вчиненому у крамниці

Повідомлення про напад на продавчиню продуктового магазину надійшло до поліції вранці 3 грудня. Жінка розповіла, що невідомий чоловік, погрожуючи предметом, схожим на зброю, забрав виторг з каси.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Потерпіла детально описала нападника і вже за пів години патрульні спільно з оперативниками Житомирського райуправління поліції розшукали його.

У підозрюваного, 23-річного киянина, вилучили викрадені кошти та пластиковий пістолет. Попередньо, саме його використав чоловік для погроз продавчині.

Правоохоронці з’ясували, що фігурант нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки. Слідчі Житомирського райуправління поліції затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в розбої, вчиненому в період воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Згідно з чинним законодавством чоловікові може загрожувати позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Житомирське районне управління поліції