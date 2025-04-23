У Житомирі зеків засуджено за вимагання коштів

За підтримання публічного обвинувачення Житомирською обласною прокуратурою, Богунським районним судом міста Житомира винесено обвинувальний вирок щодо засуджених, які перебуваючи в установі виконання покарань та використовуючи злочинний вплив вимагали від потерпілого кошти під приводом порушення домовленості щодо придбання неіснуючого автомобіля розміщеного на платформі онлайн-оголошень «OLX», висловлюючи погрози застосування фізичної сили щодо потерпілого та членів його родини, а також знищенням належного їм майна.

Побоюючись за своє життя та здоров’я, а також життя і здоров’я своїх близьких, та не бажаючи виконувати вимоги засуджених, потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Обвинувальний акт відносно встановлених в ході досудового розслідування кримінального провадження злочинців скеровано до суду 24.10.2024. За результатами судового розгляду справи, 17.04.2025 організатора злочину засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вимагання грошових коштів з погрозою насильства, а також встановлення та поширення злочинного впливу в установі виконання покарань (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 2551 КК України), співучасника засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вимагання грошових коштів з погрозою насильства (ч. 4 ст. 189 КК України).

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури