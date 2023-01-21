У Житомирському районі жінка вкрала гроші у померлого сусіда

З будинку 82-річної жительки Оліївської громади зникли понад 2 тисячі гривень. Жінка не знайшла заощаджень у звичному сховку, під подушкою. Про свою біду вона розповіла поліцейському офіцеру громади.

Правоохоронець розпитав пенсіонерку про обставини крадіжки. Виявилося, що днями вона поховала чоловіка. Тож під час приготування та проведення поховальної церемонії в будинку було досить велелюдно.

Разом з колегами поліцейський поспілкувався з місцевими жителями. У результаті правоохоронці запідозрили у крадіжці 39-річну сусідку заявниці, яка раптом стала витрачати значні суми на спиртне у місцевій крамниці.

Жінка визнала провину. Триває досудове розслідування. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, причетній загрожує кількарічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області