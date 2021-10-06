Убийство бизнесмена в Черкассах: в прокуратуре сообщили детали инцидента

В деле об убийстве бизнесмена в Черкассах, что произошло у одного из кафе, идет отработка более 300 камер видеонаблюдения, расположенных по месту совершения убийства.

Об этом сообщили на брифинге в прокуратуре Черкасской области, передает УНН.

По имеющейся информации 22 сентября в Черкассах по ул. Байды Вишневецкого, в помещении одного из кафе неустановленное лицо, применяя автоматическое огнестрельное оружие осуществило выстрелы в мужчину, причинив ему огнестрельные ранения туловища, в результате чего пострадавший в тот же день скончался в больнице.

В тот же день Национальная полиция открыла уголовное производство по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство совершенное по заказу группой лиц).

В прокуратуре сообщили о количестве судебных экспертиз, проведенных осмотрах места происшествия, обысках, отработках более 300 камер видеонаблюдения, расположенных по месту совершения убийства, по маршруту движения потерпевшего, автомобиля, который использовался преступниками, и возможного маршрута передвижения фигурантов преступления.

Во время брифинга присутствующим показали фрагменты видео с камер наблюдения возле места, где преступники стреляли и других мест.

22 сентября стало известно, что в Черкассах из неустановленного автоматического оружия смертельно ранили мужчину.