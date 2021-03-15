Убийство из-за 100 гривен в Николаеве: дело направили в суд

В Николаеве суд приступит к рассмотрению дела в отношении местного жителя, который убил знакомого из-за того, что тот должен был ему 100 гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Установлено, что 5 января 2021 года в помещении нежилого здания в Ингульском районе Николаева пьяный обвиняемый во время конфликта с местным жителем нанес последнему смертельное ножевое ранение в шею.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

По результатам подготовительного судебного заседания дело назначено к рассмотрению по существу. // Новости N