Пакував наркотики у пакети для документів та упаковки від собачого корму – наркоторговця затримали та повідомили про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 23-річному киянину у незаконному придбанні, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Чоловіка затримали на одній з вулиць міста із пакунками кокаїну, мефедрону, МДМА, канабісу, галюциногенних грибів та кетаміну, які він заховав у пакети з-під тваринних кормів та збирався відправити замовникам.

Встановлено, що підозрюваний планував збувати наркотичні та психотропні речовини через Телеграм-канал, а гроші від клієнтів мав отримувати на картку. Замовникам товар планував передавати через служби доставки таксі.

Під час проведення обшуку гаражу підозрюваного у ньому виявили ще 1 кг кокаїну, 3 кг МДМА, 1 кг амфетаміну, 1 кг канабісу, 101 марку ЛСД, 192 пігулки «Ксанакса», 300 грамів псилоцибінових грибів, 200 грамів кетаміну, 50 грамів мефедрону, а також інші прекурсори.

За цінами «чорного» ринку, вартість вилученого становить більше 5 млн гривень.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.

Київська міська прокуратура