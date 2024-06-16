На Золотоніщині загинула пасажирка авто, яке зʼїхало у річку

Надзвичайна подія сталася вночі в селі Коробівка, що у Золотоніському районі. Загинула 49-річна жінка. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Близько 00:30 години поліцейські отримали повідомлення про те, що в річку Дніпро зʼїхав автомобіль «BMW X-5» з водієм та пасажиром. 42-річний чоловік зміг врятуватися, а 49-річна, яка була в салоні, загинула.

Наразі рятувальники ДСНС витягли з річки транспортний засіб за допомогою важкої техніки та деблокували тіло загиблої.

Водія поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області