На Золотоніщині загинула пасажирка авто, яке зʼїхало у річку
Надзвичайна подія сталася вночі в селі Коробівка, що у Золотоніському районі. Загинула 49-річна жінка. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Близько 00:30 години поліцейські отримали повідомлення про те, що в річку Дніпро зʼїхав автомобіль «BMW X-5» з водієм та пасажиром. 42-річний чоловік зміг врятуватися, а 49-річна, яка була в салоні, загинула.
Наразі рятувальники ДСНС витягли з річки транспортний засіб за допомогою важкої техніки та деблокували тіло загиблої.
Водія поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Черкаської областіTweet