В Николаеве еще на 9 лет посадили уголовника, который в подъезде напал на подростка

Ленинский районный суд Николаева 5 октября приговорил 33-летнего местного жителя к девяти годам тюрьмы за разбойное нападение на несовершеннолетнего.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Как известно, в октябре 2020 года ранее судимый мужчина в подъезде многоэтажного дома, угрожая ножом несовершеннолетнему, выхватил из его руки мобильный телефон. Оперативники разыскали злоумышленника в течение нескольких часов по месту жительства знакомых нападающего. Мужчина, отбыв 10 лет за решеткой, освободился из мест лишения свободы в 2019 году.

Обвиняемый свою вину не признавал. Однако приговором суда злоумышленник признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Преступности.НЕТ