На Харківщині на хабарі у 12 тис. доларів затримано полковницю

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил затримано та повідомлено про підозру посадовицю одного з державних відомств на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана, обіймаючи керівну посаду в одному з Харківських вишів, отримала хабар за безперешкодний вступ особи до вишу.

Вона пообіцяла сприяти прийняттю позитивного рішення під час здачі екзаменів однією особою з метою зарахування останньої до аспірантури цього вишу. Таку послугу полковниця оцінила у 12000 доларів США. Наукову співробітницю було затримано під час отримання частини від обумовленої суми хабара у сумі 7 000 доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчим відділенням ВСП ГУ Нацполіції в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Нацполіції України.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил