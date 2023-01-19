Мешканка Чопа незаконно переправляла військовозобов’язаних до Словаччини

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Чопа за фактом організації незаконного переправлення особи через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

У ході слідства встановлено, що закарпатка за грошову винагороду організовувала незаконне переправлення до країн ЄС чоловіків, яким під час воєнного стану заборонено покидати територію України. Обвинувачена проводила громадян до визначеного місця поблизу ділянки кордону поза межами пропускних пунктів і надавала вказівки щодо подальшого маршруту.

Наприкінці жовтня минулого року жінка таким чином намагалася переправити військовозобов’язаного до Словаччини, однак була викрита співробітниками Чопського прикордонного загону на відстані близько ста метрів від кордону. Попередньо вона встигла одержати оплату в розмірі 750 євро.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції №1 Ужгородського райуправління поліції. Наразі мешканка Чопа знаходиться під вартою. Подальший розгляд провадження відбуватиметься в Ужгородському міськрайонному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури