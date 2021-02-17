Затримано двох адвокатів, які обіцяли працевлаштувати в ДБР за 15 тисяч доларів

Обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, двоє адвокатів розробили злочинний план з метою особистого збагачення. Згідно з розробленим планом, зазначені двоє осіб створювали враження, що мають вплив на членів конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад працівників ДБР.

Так, 14 лютого 2021 року вказані двоє адвокатів зустрілися в одному з ресторанів Харкова з чоловіком, який мав намір працевлаштуватися до ДБР. Адвокати запевнили, що в разі надання їм неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів США вони передадуть ці кошти члену конкурсної комісії. Для розпочатку процесу чоловік передав адвокатам частину обумовленої суми в розмірі 1 тис. доларів США.

17 лютого 2021 року один з адвокатів зателефонував чоловікові і повідомив, що питання щодо його працевлаштування вирішено позитивно і необхідно передати частину неправомірної вигоди, яка залишилась, — 14 тис. доларів США. Для місця зустрічі шахраї обрали один із супермаркетів м. Харкова.

Відразу після одержання коштів обох адвокатів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури