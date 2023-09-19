У столиці затримали чоловіка, який пограбував торговця на 5 тисяч доларів

Зловмисник побачив, де підприємець зберігає гроші та відволікаючи його увагу викрав валюту. Втекти йому завадила очевидиця події, яка вказала поліцейським маршрут руху фігуранта. За скоєне йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на речовому ринку на вулиці Електротехнічна його пограбував невідомий. Заявник розповів, що зловмисник викрав гроші, які були сховані серед товару та втік. Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції прибула за вказаною адресою та задокументувала злочин.

Як розповіла начальниця відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Олена Перегудова, поліцейські встановили обставини події та виявили жінку, яка вказала напрям руху підозрюваного:

«Невідомий підійшов до торгової точки та розпитуючи підприємця про товар, відволік його увагу і викрав 5100 доларів США. Продавчиня по сусідству бачила злочин та намагалась завадити зловмиснику втекти. Однак, останній забіг на паркувальний майданчик та заховався у чужій автівці. Поліцейські викрили порушника, а під час поверхневої перевірки особистих речей виявили гроші потерпілого. Фігурантом виявився іноземець, 1971 року народження, якого слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України ­– грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі фігуранту повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва