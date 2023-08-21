У Нікополі повідомили про підозру нападнику через якого 35-річний потерпілий втратив одне око

Під час сварки фігурант наніс знайомому металевою трубою тяжкі тілесні ушкодження.

12 травня до Нікопольського районного управління поліції звернувся мешканець одного з сіл району та повідомив, що десять днів тому його побив односелець. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що подія трапилася 2 травня поблизу одного з продуктових магазинів, де відпочивала компанія з трьох чоловіків.

Під час спілкування стався конфлікт та почалась бійка, в ході якої зловмисник взяв металеву трубку та вдарив потерпілого по обличчю. Внаслідок удару останній отримав численні ушкодження серед яких повна втрата зору на ліве око, та перелом кісток носа.

18 серпня після проведення необхідних слідчих дій чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП