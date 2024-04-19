За службову недбалість на пів мільйона в Одесі судитимуть екскерівника Дерекоінспекції Південно-Західного округу

Унаслідок неналежного виконання чоловіком своїх службових обов’язків державному бюджету було завдано збитків на суму понад 560 тисяч гривень. Тепер правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2021 року під час реорганізації установи начальник взяв на баланс швидкісний катер з двигуном в комплекті з автомобільним причепом загальною вартістю 561270 гривень. Акт прийому був складений, але посадовець керівної ланки не визначив документально особу з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю за цінне майно та його місце зберігання. Відтак, нехтуючи своїми службовими обов’язками, він не вжив жодних заходів щодо збереження водного судна та його складових. Це призвело до зникнення майна, що було виявлено через місяць після звільнення керівника, при проведенні інвентаризації.

Протиправні дії колишнього начальника установи були підтверджені державним аудитором, а в подальшому і висновком призначеної слідчими судово-економічної експертизи.

«На підставі зібраних під час досудового слідства доказів ми під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розміри 60560 гривень, які він вже вніс. Обвинувальний акт скеровано до суду. Скоєне чоловіком правопорушення карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4250 до 12750 гривень або без такого», – розповів начальник слідчого підрозділу відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук.

Оперативний супровід у досудовому розслідуванні здійснювали оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та працівники Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Одеське районне управління поліції № 1