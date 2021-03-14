Убийца 7-летней девочки перед задержанием пытался покончить с собой

Убийца 7-летней Марии Борисовой из Херсонской области перед задержанием пытался совершить самоубийство.

Эти и другие детали на своей странице в Facebook рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН.

“Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушения и следы изнасилования…

Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи”, — рассказал Клименко.

Он добавил, что после оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника.

“Чтобы его „взять“, нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки”, — рассказал председатель Нацполиции.