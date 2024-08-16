Убив та обікрав чоловіка з інвалідністю – до 15 років ув’язнення засуджено сумчанина

Прокурором Окружної прокуратури міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 47-річного сумчанина, який позбавив життя людину з інвалідністю та обікрав його.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що події відбувались у м. Суми. 14 лютого 2020 року обвинувачений побачив на вулиці чоловіка в інвалідному візку. Він підійшов до нього, щоб допомогти, бо одне з його коліщат застрягло. Спочатку допоміг йому зрушити з місця, а потім відвіз додому. Між чоловіками зав’язалась розмова і вони вирішили разом випити. Однак доки гість готував закуску, господар заховав спиртне. На цьому ґрунті між чоловіками виникла сварка, під час якої молодший ударив старшого ножем. 45-річний чоловік помер на місці події. Його тіло без ознак життя наступного дня виявив товариш.

Також встановлено, що обвинувачений викрав банківську картку загиблого та зняв з його шиї срібний ланцюжок. З викраденої картки йому вдалось зняти 4 тис. грн.

У суді обвинувачений провину свою визнав лише за фактом зняття коштів з рахунку потерпілго, свою причетність до його загибелі заперечував. Попри це, за результатом зібраних доказів вирком суду обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі (ч. 1 та 2 ст. 185, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 357 КК України). На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура