Убивство дворічної дівчинки на Полтавщині – підозрюють співмешканця матері дитини

За процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури 27-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст.115 КК України).

Трагедія сталася 22 лютого цього року в Решетилівці.

Тіло дворічної дівчинки правоохоронці виявили за місцем проживання, у приміщенні літньої кухні.

У скоєнні злочину підозрюють співмешканця матері дитини. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії – відділ поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури