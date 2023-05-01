Убивство охоронця кафе – вину жителя Полтави довели в двох судових інстанціях

Полтавським апеляційним судом залишено без задоволення апеляційну скаргу 66-річного жителя Полтави, який завдав смертельних вогнепальних поранень охоронцю закладу громадського харчування. Таким чином, вирок Октябрського районного суду Полтави від 15 квітня 2022 року набрав законної сили.

Нагадаємо, вказаним вироком полтавця позбавлено волі на 15 років – це максимально можлива міра покарання для осіб вказаного віку. Також він повинен виплатити понад мільйон гривень моральної і матеріальної шкоди матері потерпілого і більше 38 тис. гривень судових витрат.

Отже, у двох судових інстанціях прокурори довели, що в серпні 2019 року поблизу кафе, розташованого в центрі Полтави, у відповідь на зауваження щодо порушення громадського порядку полтавець із вогнепальної зброї вистрілив у голову охоронцю закладу. Коли чоловік впав, він здійснив другий прицільний постріл. Через 8 місяців від отриманих тілесних ушкоджень, не приходячи до свідомості, потерпілий помер.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронцями вилучено 8 одиниць зброї, майже 2 кг вибухової речовини, понад 4 тис. набоїв різного калібру та паспорт на прізвище іншого громадянина.

Винний відбуватиме покарання за умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов’язку та придбання, зберігання бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури