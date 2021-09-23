Учасника НЗФ РФ засуджено до 9 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури уродженця м. Покровська засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

У суді доведено, що з квітня 2015 року по січень 2019 року засуджений брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України у складі «2 мотострілецького батальйону 5 окремої мотострілецької бригади 1 Армійського корпусу Міністерства оборони ДНР» і танкового батальйону «Дизель» у якості водія-механіка. Крім того, він був старшим стрільцем розвідувальної роти «5 окремої мотострілецької бригади».

Після проходження військових навчань на танковому полігоні окупованого НЗФ РФ м. Шахтарська засуджений відвідував передові позиції бойовиків на околицях м. Докучаєвська, де чинив активний збройний опір українським захисникам.

У січні 2019 року чоловік за власним бажанням покинув лави бойовиків та в жовтні 2019 року під час перетину лінії розмежування в районі КПВВ Мар’їнка його затримали співробітники Служби безпеки України.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури