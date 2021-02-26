Правоохоронці затримали чоловіка, який торгував зброєю на території Києва

У ході розслідування поліцейські провели декілька оперативних закупок і обшуків, під час яких вилучили автомат Калашникова, два пістолети-кулемети Скорпіон, майже дві тисячі набоїв до них, гранати РГД-5, Ф1 та гроші в іноземній та національній валюті. Тепер фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Під час відпрацювання оперативної інформації, яка надійшла від співробітників Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, працівники Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 4 викрили хлопця, який займався збутом зброї на території міста Києва. Зловмисником виявився 28-річний мешканець Житомирської області.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко, під час розслідування поліцейські за погодженням із процесуальним керівником місцевої прокуратури провели ряд оперативних закупок, а також обшуки в автомобілі та за місцем проживання фігуранта:

«В результаті масштабної спецоперації ми вилучили у правопорушника автомат Калашникова, два пістолети-кулемети Скорпіон, близько 2000 набоїв до них, десять гранат РГД-5 та Ф1, гроші у сумі 400 доларів США та майже 30 тисяч гривень. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази направлено на проведення експертного дослідження».

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва