Учасника НЗФ судитимуть за планування диверсії з підривом резервуарів з аміаком

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який планував вчинити диверсію на території приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ».

Обвинуваченому інкримінується готування до вчинення диверсії; незакінчений замах на державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої «народної міліції ЛНР» та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ. Виконуючи поставлене спецслужбою завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22. Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ», яке віднесено до об’єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку.

У ході спецоперації 7 липня 2020 року правоохоронцями було попереджено вчинення злочину, а диверсанта затримано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора