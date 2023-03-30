Учасників організованої групи судитимуть за торгівлю людьми
Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи, яка здійснювала вербування мешканців Чернігівської області та м. Києва для їх експлуатації з використанням уразливого стану у злочинній діяльності за кордоном (ч. 3 ст. 149 КК України).
За даними слідства, мешканець Чернігова разом зі своїми спільниками з м. Києва та особою, яка знаходиться поза межами України, тривалий час підшукували, перебуваючих у скрутному фінансовому становищі чоловіків, та пропонували їм «привабливі» умови заробітку. Після чого завербовані таким чином особи здійснювали незаконне переправлення нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу до Європейського Союзу.
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими ГУНП області у співпраці з оперативними працівниками Управління СБУ та Міграційної поліції.
У разі визнання фігурантів винуватими їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратуриTweet