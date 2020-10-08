На Волині раніше судимий педофіл розбещував 14-річного хлопця

У Нововолинську на території дачного масиву спіймали педофіла, який поглумився над 14-річним хлопцем.

“Учора ввечері до Нововолинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території дачного масиву у Нововолинську невідомий чоловік вчинив розпусні дії щодо 14-річного неповнолітнього”, – повідомили в поліції Волинської області.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділення поліції. Правоохоронці за декілька годин встановили причетність до скоєння злочину раніше судимого 38-річного уродженця Любомля.

Зловмисника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. // Діло