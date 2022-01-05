На Прикарпатті на хабарі викрито керівника підрозділу Нацакадемії аграрних наук України

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрито керівника державного підприємства одного із підрозділів Національної академії аграрних наук України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, виконувач обов’язків директора філії держпідприємства вимагав 100 тис грн від підприємця за передачу в оренду частини майнового комплексу та подальше відчуження держмайна і земельної ділянки.

В ході розслідування задокументовано одержання посадовцем частини неправомірної вигоди.

Після одержання коштів його затримано на підставі ст. 208 КПК України.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття здійснювалися слідчими Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора