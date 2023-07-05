Учасників трьох угруповань судитимуть за організацію наркобізнесу

До складу злочинних груп входило 14 осіб, які займалися збутом наркотиків на території Житомирської та Сумської областей, а також їх постачанням до виправної колонії Волині. Частину отриманих коштів обвинувачені вкладали у розвиток злочинного бізнесу. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До складу злочинної організації, учасники якої займалися постачанням та збутом наркотиків у Маневицькій виправній колонії, входило семеро осіб. Серед них – так званий «смотрящий за відділенням», утриманець колонії та люди «з волі». Останні, знаходячись у Львові, скуповували метадон у наркозалежних громадян, які знаходяться на замісній терапії, та перетворювали пігулки у рідину. Надалі разом з іншими учасниками закуповували продукти та вводили в них метадон. Формували пакунки та відправляли поштовим зв’язком зі Львова до колонії Волинської області. Після отримання посилок так званий «смотрящий» та його довірена особа розподіляли нарковмісні продукти серед засуджених, отримуючи за це гроші.

У березні 2023 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі обласної поліції знешкодили діяльність угруповання. Наразі обвинувальний акт за погодженням Волинської обласної прокуратури стосовно семи учасників злочинної організації скеровано до суду за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч. 1 і 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

У Сумській області четверо учасників злочинної групи займалися збутом метадону та PVP-солей. Двоє учасників відповідали за поставку «продукції» з Києва до Сум. У помешканні одного з фігурантів ділки фасували товар та збували дрібними партіями мешканцям регіону.

У квітні цього року співробітники сумського управління стратегічних розслідувань та Сумського райуправління поліції спільно з прокуратурою затримали усіх фігурантів під час збуту наркотиків. Тоді правоохоронці вилучили майже один кілограм наркотиків. Обвинувальний акт стосовно 4-х учасників організованої злочинної групи скеровано до суду за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

На Житомирщині перед судом постануть цивільне подружжя та їхній спільник. Вони налагодили виробництво амфетаміну та його збут. Прекурсори для психотропу ділки замовляли через поштові надходження з різних регіонів України. Самі ж лабораторії конспірували в орендованих квартирах Житомира. Готовий психотроп, розфасований дозами, продавали потенційним клієнтам за попередньою домовленістю. Такий бізнес приносив до 300 тис. грн на місяць. Частину «прибутку» вкладали у розвиток наркобізнесу.

У лютому 2023 року «бізнес-партнерів» затримали оперативники УСР та слідчі обласної поліції. За погодженням з Житомирською обласною прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду. Трьом учасникам ОЗГ інкримінують ч. 3 ст. 307, ч. 1 та 2 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Залежно від інкримінованої статті 14 обвинуваченим може загрожувати покарання – від 2-х до 15-ти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України