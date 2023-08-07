Учасники організованої групи шахраїв продавали неіснуючі товари по всій країні

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що усі учасники злочинної групи – жителі м. Кам’янське.

Обвинувачені розміщували на відомих торговельних Інтернет-майданчиках оголошення про продаж комп’ютерної, побутової техніки та генераторів за найбільш привабливою ціною. Для протиправної діяльності вони орендували офісне приміщення.

Потенційні покупці здійснювали передплату за товар на банківські картки шахраїв, однак не отримували його.

У такий спосіб обвинувачені ошукали понад 60 людей з різних областей України. Сума збитків становить майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків за місцями проживання учасників групи вилучено банківські карти, телефони, сім-картки, грошові кошти, чорнові записи.

Чоловіків було викрито у березні 2023 року. Наразі вони перебувають під вартою. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на їх нерухоме майно.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП області, оперативний супровід – співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури