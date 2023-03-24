Учасники ОЗГ облаштували фейкові «обмінники» та ошукали громадян на ₴5,4 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, які під виглядом обміну валюти заволодівали коштами громадян (ч. 4 ст. 190 КК України).

Організували злочинну схему двоє чоловіків та жінка.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники заздалегідь підшуковували приміщення із запасним виходом, яке орендували за підробленими документами, облаштували фейкові пункти обміну валют та розміщали на популярних сайтах (finance, kurs та minfin) оголошення про обмін валюти за вигідним курсом.

Приміщення при цьому були обладнані рекламними щитами, апаратами для рахування грошових коштів, елементами комп’ютерної техніки, офісним обладнанням та фіктивними куточками споживача із копіями неіснуючих дозвільних документів реальних суб’єктів господарської діяльності.

Для приховування своїх дій учасники групи використовували засоби конспірації, систематично змінювали сім-карти та мобільні телефони.

Отримавши від клієнтів грошові кошти для обміну, зловмисники зачиняли вхідні двері «обмінного пункту» на магнітний замок, блокуючи потерпілих всередині, а самі разом з валютою залишали приміщення через запасний вихід.

У такий спосіб спільникам вдалося ошукати громадян на суму понад 5, 4 млн гривень у Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Слідчим шляхом правоохоронці встановили та затримали учасників схеми, у тому числі її організатора. Наразі він та його спільник перебувають під вартою, жінка, яка виконувала роль касира – під домашнім арештом.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура звертає увагу громадян на збільшення за останній час кількості фактів вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. У зв’язку з цим, просимо у разі виявлення підозрілих пунктів обміну валюти інформувати органи національної поліції та прокуратури для вжиття заходів реагування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура