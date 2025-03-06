Учасники ОЗГ під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК вимагали у одеситів гроші

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред’являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання.

Встановлено, що в одному з випадків зловмисники отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому — майже 41 тис гривень.

Після отримання грошей вони «заспокоювали» потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази «Оберіг», що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією.

Обвинувачених затримали у листопаді 2024 року під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого.

В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази.

До складу угруповання увійщли особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою.

Викриття протиправних дій здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури