Ухилення від призову за масштабною корупційною схемою: у Києві проводять обшуки у приміщеннях МСЕК, ВЛК та ТЦК

Нагадаємо, що слідчі слідчого управління столичного главку поліції спільно із оперативниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві викрили чергову «схему» ухилення від призову на службу. До її організації причетний військовослужбовець однієї з військових частин зі зв’язками у військово-лікарській комісії районного ТЦК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за винагороду у розмірі 5 000 доларів США військовослужбовець у змові із працівниками військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК Києва сприяв у визнанні чоловіків призовного віку непридатними до військової служби шляхом отримання ними групи інвалідності. Фігуранта було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Наразі встановлено, що до масштабної корупційної схеми з ухилення від призову на військову службу були причетні й працівники інших медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій столиці.

Поліцейські продовжують перевіряти службових осіб даних установ та проводять обшуки за місцями їх роботи. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби.

Відділ комунікації поліції Києва