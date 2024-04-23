Ухилення від сплати податків на суму понад ₴25 млн.: повідомлено про підозру бухгалтеру ДП

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному бухгалтеру державного підприємства дослідного господарства «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України).

За даними слідства вказане держпідприємство перебувало на загальній системі оподаткування та являлось платником податку на землю. Не дивлячись на це, з січня 2016 року по грудень 2019 року бухгалтером підприємства не нараховувався земельний податок. Відтак за вказаний період дослідне господарство не сплатило податків на понад 25 млн гривень, чим спричинено матеріальну шкоду державному бюджету.

Досудове розслідування – ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

