На Буковині в автоцистерні українця замість олії знайшли понад 100 тисяч пачок цигарок

Вантажний автомобіль мав перетнути кордон у пункті пропуску “Порубне” з супровідними документами на партію рослинної олії однієї з комерційних фірм

Напередодні на кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці та СБУ зупинили вантажівку, запаковану великою партією тютюнових виробів, передає Depo.Хмельницький.

Вантажний автомобіль мав перетнути кордон у пункті пропуску “Порубне” з супровідними документами на партію рослинної олії однієї з комерційних фірм. Однак разом з вказаним товаром громадянин України перевозив сигарети без марок акцизного податку України.

Лише сьогодні завершився підрахунок виявленого курива. Всього у конструктивних особливостях вантажного автомобіля українець перевозив 200 ящиків з понад 100 тисячами пачок тютюнових виробів.

Сума оцінки товару, який мали доправити до Великобританії, склала понад 6 мільйонів гривень, понад 1,3 мільйона – сума вантажного тягача, напівпричепа та танка-контейнера.