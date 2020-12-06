Украинец пытался провезти в Беларусь пневматические винтовки и револьверы (видео)

На границе с Беларусью в топливном баке автомобиля, за рулем которого находился гражданин Украины, пограничники обнаружили пневматические винтовки и револьверы и патроны к ним.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, вчера, 5 декабря, ночью в пункт пропуска «Сеньковка» прибыл гражданин Украины на автомобиле Chevrolet российской регистрации.

Направляясь в Беларусь, 46-летний украинец избрал полосу движения «зеленый коридор». Учитывая имеющиеся профили рисков относительно возможного незаконного перемещения товаров и грузов, пограничники Черниговского отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства. Вызвало подозрение и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием.

К общему погранично-таможенного досмотру привлекли служебную собаку пограничников.

Найденный тайник сразу насторожил правоохранителей, ведь в топливном баке автомобиля они нашли упакованные в полиэтилен винтовки и револьверы.

Однако, впоследствии пограничники установили, что обнаруженные предметы не относятся к огнестрельному оружию.

Всего из топливного бака пограничники извлекли 5 пневматических винтовок, 5 револьверов под патрон Флобера и две тысячи патронов к ним.

Мужчина пояснил, что приобрел вещи в Украине и планировал их перепродать в Беларуси.

«Сейчас сотрудники таможни составили протокол по ст. 483 ТКУ «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля». Транспортное средство и обнаруженные предметы изъяты», — комментирует начальник группы административно-юрисдикционной деятельности отдела пограничной службы «Горск» ст. лейтенант Алла Абрамчук.