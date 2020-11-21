Украинец пытался ввезти из Беларуси фуру сигарет вместо сельди

В пункте пропуска “Дольск” в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

“По документам гражданин Украины перевозил сельдь, но, осмотрев уже первый ряд ящиков с этим товаром, пограничники обнаружили, что грузовик полностью упакован табачными изделиями”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконное перемещение табачных изделий через белорусско-украинскую границу удалось разоблачить благодаря оперативным сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

“Из задержанного на границе с Беларусью грузовика с селедкой пограничники изъяли сигарет на 10 млн гривен. Всего изъято 679 ящиков сигарет белорусского производства общим количеством почти 340 тыс. пачек”, — сообщили в ГПСУ.