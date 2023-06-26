Збував наркотичні засоби військовослужбовцям: у Білгород-Дністровському затримано наркоділера

За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито та повідомлено про підозру громадянину України за фактом збування наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, вказаний громадянин налагодив злочинний механізм постачання до військової частини особливо небезпечних наркотичних засобів за грошові кошти.

22.06.2023, під час контрольованого збування військовослужбовцю 15 гр канабісу та 8 гр амфетаміну, за грошову винагороду в сумі 5700 грн, наркозбувача затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 214 тис. гривень .

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводження співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по прикордонному загону ДПСУ та Управління міграційної поліції ГУ Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону