Збував наркотичні засоби військовослужбовцям: у Білгород-Дністровському затримано наркоділера

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За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито та повідомлено про підозру громадянину України за фактом збування наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, вказаний громадянин налагодив злочинний механізм постачання до військової частини особливо небезпечних наркотичних засобів за грошові кошти.

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22.06.2023, під час контрольованого збування військовослужбовцю 15 гр канабісу та 8 гр амфетаміну, за грошову винагороду в сумі 5700 грн, наркозбувача затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

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Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 214 тис. гривень .
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводження співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по прикордонному загону ДПСУ та Управління міграційної поліції ГУ Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

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