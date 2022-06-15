Майже 2 тис. тонн зернових культур викрадено окупантами-мародерами з підприємств на Запоріжжі
За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом викрадення зерна з українських сільгоспідприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях Запорізької області (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства упродовж травня-червня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи зброєю та застосуванням фізичного насильства, примушували працівників філії одного з товариств, розташованої на території окупованого Василівського району, вантажити пшеницю на транспортні засоби без номерних знаків з позначками «Z».
Потім, викрадені у підприємства понад 1,2 тис тонн зерна окупанти вивезли у невідомому напрямку.
Також 8-9 червня 2022 року озброєні автоматичною зброєю російські військові викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства, розташованого у с. Нестерянці Пологівського району, майже 500 тонн насіння соняшника.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі управління СБУ в Запорізькій області.
Запорізька обласна прокуратураTweet