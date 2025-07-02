Масштабне розкрадання продуктів у навчальній військовій частині «Десна»

Майор (начальник тилу) спільно із сержанткою (начальницею їдальні) вирішили, що держава постачає забагато продуктів для військових і вирішили частину реалізувати щоб підзаробити.

Правоохоронці встановили 59 фактів привласнення військового майна у вигляді продуктів харчування в період з червня 2024 року по січень 2025 року.

Зловживаючи службовим становищем, двоє, нині вже обвинувачувані, заподіяли державі шкоди в розмірі майже півмільйона гривень. Вони створили штучний надлишок продуктів харчування завдяки зменшенню встановленої норми продуктів для приготування їжі військовим.

27 січня 2025 начальника тилу було затримано і наступного дня прокурори повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України. Прокурор скерував до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 29 січня 2025 ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова відмовлено у задоволенні клопотання прокурора та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ця ухвала слідчого судді була оскаржена прокурором в апеляційному порядку, однак Чернігівський апеляційний суд залишив попереднє судове рішення без змін. У подальшому строк домашнього арешту продовжувався, востаннє строк дії запобіжного заходу продовжено до 22 липня цього року.

Щодо його помічниці – начальниці столової.

Прокурори 17 червня 2025 також повідомилиїй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді застави. Наразі у зв’язку з хворобою останньої та перебуванням на стаціонарному лікуванні в медичному закладі матеріали досудового розслідування щодо неї виділено в окреме провадження.

Обвинувальний акт стосовно начальника тилу 23 червня скеровано до Козелецького районного суду Чернігівської області. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні призначено на 11 год. 3 липня ц.р.

На підготовчому засіданні прокурор клопотатиме про призначення справи до судового розгляду. У разі якщо захист заявить клопотання про зупинення судового провадження у звʼязку з проходженням обвинуваченим військової служби, прокурор буде категорично заперечувати та наполягати на призначенні розгляду справи по суті.

Офіс Генерального прокурора