В Черноморске сын избил мать-пенсионерку: она скончалась в больнице

В редакцию информационного агентства «04868» обратилась девушка. Она утверждает, что несколько дней назад в городскую больницу была госпитализирована 88-летняя женщина с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой. Она скончалась в реанимации.

Полиция установила, что телесные повреждения пенсионерке нанёс её психически нездоровый сын 1971-го года рождения.

Сразу после этого его отправили в психиатрическую лечебницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинившее смерть потерпевшего).

Отметим, девушка подчеркнула, что несколько лет назад этот же парень убил своего отца, но уголовное дело так и не возбуждали, так как он признан неадекватным. // 04868.com.ua