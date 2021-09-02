Мешканець Львівщини спричинив ножові поранення своєму зятю

Підозрюваний вже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, вчинене щодо своєї дружини та доньки. Тепер за спричинення тяжких тілесних ушкоджень йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

1 вересня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району місцевий мешканець спричинив ножові поранення своєму зятю. За вказаною адресою негайно виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

На місці події правоохоронці встановили, що близько першої години ночі між 57-річним мешканцем села та його 34-річним зятем виник конфлікт — він переріс у шарпанину та бійку, під час якої старший чоловік кілька разів вдарив молодшого ножем, спричинивши йому тілесні ушкодження.

В подальшому медики діагностували у потерпілого, зокрема, «колото-різані рани черевної стінки та проникаюче поранення черевної порожнини».

До розшуків зловмисника, який втік з місця події, були задіяні: слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування втікача та затримали його. Також встановлено, що чоловік вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, вчинене щодо своєї дружини та доньки.

Слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області