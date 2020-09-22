Украинец в Польше пытался «заработать» 190 миллионов на своей «смерти»

Воспользовавшись участившимися случаями гибели украинцев в Польше, некоторые наши не совсем чистые на руку соотечественники пытаются наладить на подобных фактах прибыльный «бизнес».

Об одном из подобных случаев рассказывает польское издание dziennik.pl.

В его информации сообщается, что Центральное следственное управление полиции Польши задержало 38-летнего гражданина Украины, который пытался «сбить» 26 млн злотых (около 190 миллионов гривен) со страховых компаний страны по нескольким страховым полисами.

Для этого 38-летний Евгений П. инсценировал свою смерть с помощью подельников в Украине.

Согласно выводам следователей, Евгений П. приступил к реализации своего плана годом ранее. Так, в конце октября 2019 года его мать обратилась в более чем десяток страховых компаний Польши с требованием выплатить компенсацию за смерть сына, гражданина Украины. В целом она пыталась получить почти 26 миллионов злотых, сообщили в пресс-службе Национальной прокуратуры.

Мать 38-летнего мужчины заявила, что ее сын погиб в июле 2019 года в результате несчастного случая. Он якобы плавал на Киевское водохранилище на лодке и столкнулся с другим, неопознанным плавающим средством. Из представленных женщиной документов следовало, что ее сын упал за борт и утонул. Его тело якобы было найдено два месяца спустя и кремировано.

Проведя расследование, сотрудники Управления по борьбе с организованной экономической преступностью Центрального бюро расследований установили, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года Евгений П. заключил договоры страхования жизни в двадцати страховых компаниях.

В то же время правоохранители узнали, что мужчина получил польское гражданство в декабре 2018 года и использовал польские документы как Eugeniusz P., о чем не уведомлял ни одну страховую компанию. Более того, под такими документами он путешествовал по миру в то время, когда Евгений П. был якобы погибшим. По польским документам мужчина посетил Украину, Великобританию, Турцию и Кипр.

Во время одного из таких «посмертных» путешествий его задержали 30 августа на пограничном переходе в Дорохуске по решению Люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Прокурор обвинил подозреваемого в попытке мошенничества с имуществом крупного размера на сумму почти 26 млн злотых. Решением суда он был временно арестован на три месяца. Если вина украинца с польским паспортом будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

При этом следователи подчеркивают, что дело находится на процессе производства, и в нем возможным другие аресты.

В частности, под подозрением находятся бывшие сотрудники прокуратуры и полиции, которые якобы помогали 38-летнему мужчине получить многомиллионную компенсацию. В Украине дело расследуют следователи ГБР: они изучают ложные показания матери Евгения П. и сотрудников судебно-медицинской экспертизы. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»