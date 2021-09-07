Украину пытались лишить партии зерна на $7 млн. (фото)

Зерно незаконно хотели вывезти из порта, расположенного в Одесской области, выяснили правоохранители.

Во вторник, 7 сентября, в Одесской области в морском порту «Черноморск» пресечена попытка незаконного вывоза из Украины партии зерна на $7 млн.

В порту проводили неотложные следственные действия, сообщили в Национальной полиции.

«Товар на $7 млн пытались вывезти с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющей задолженность перед Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) за ранее поставленный груз…», – сказано в сообщении.

Отмечается, что операция в порту проводится в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГПЗКУ.

«Установлено, что чиновники корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. При этом занижали стоимость и не делали предоплату товара», – говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы.

В частности, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной.

На протяжении января – мая ГПЗКУ заключила внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более $231 млн. По состоянию на конец июля дебиторская задолженность упомянутых компаний перед корпорацией, а соответственно и нанесенный ущерб государству составляет более $57 млн.

В августе правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления АО «ГПЗКУ», а также бенефициарному собственнику общества, осуществляющего хранение, перевозку зерновых культур, и компании-нерезидента, в пользу которой осуществлялась их поставка.

Начато производство по ч. 5 ст. 191 (Растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Напомним, в Украине за растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную путем злоупотребления служебным лицом своим положением на работе, грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро поделилось, что руководителю госпредприятия «Морской торговый порт «Черноморск» сообщили о подозрении в получении взятки в сумме $250 тысяч.

По сведениям правоохранителей, руководитель требовал деньги за помощь частной компании, которая обанкротилась. // УНИАН