Україна вводить санкції проти 557 «злодіїв в законі» та 111 іноземних кримінальних «авторитетів»

Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус «вор в законі».

Санкції вводяться проти 557 ворів у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебувають зараз не в Україні, пише Українська правда.

Санкції, що вводяться: блокування активів; заборона в’їзду в Україну, заборона в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на проживання, дозволу на імміграцію, відмова в продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення за межі України.

Такий самий пакет санкцій застосовано до 111 іноземних кримінальних «авторитетів».