Двоє людей загинули внаслідок ДТП на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 17 жовтня, близько 12.00 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Заклад Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Jeep Grand Cherokee, 81-річний львів’янин, не впорався з керуванням – транспортний засіб з’їхав з проїзної частини у кювет та перекинувся.

Внаслідок події загинули двоє пасажирів автомобіля – львів’яни віком 64 та 72 роки. Водій та ще один пасажир Grand Cherokee, 65-річний житель Львова, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання щодо повідомлення водію Grand Cherokee про підозру у вчиненні злочину та обрання для нього запобіжного заходу.

