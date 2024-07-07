Українка везла в Угорщину бойову гранату

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону припинили спробу незаконного переміщення через кордон боєприпасів.

Учора в пункті пропуску «Дзвінкове» під час здійснення огляду транспортних засобів, які прямували на виїзд з України, відбулося спрацювання службової собаки, натренованої на пошук вибухових речовин.

Виявилося, що 24-річна громадянка України, яка прибула в пункт пропуску автомобілем марки «Хонда», у дорожню сумку серед особистих речей поклала корпус та запал від гранати Ф-1 та патрон калібру 5.45 мм.

Зі слів подорожуючої, гранату її попросили доставити знайомі, які проживають в Будапешті.

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» КК України, направлено повідомлення до Нацполіції.

Виявлені предмети були вилучені слідчо-оперативною групою Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області.

ДПСУ