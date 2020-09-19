На Львівщині повідомлено про підозру неповнолітньому, причетному до вбивства свого знайомого

За скоєне 16-річному місцевому мешканцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

13 вересня до однієї з лікарень Львова був доставлений 44-річний мешканець Нового Роздолу із травмами голови, спричиненими падінням. Незважаючи на зусилля медиків, за кілька днів, не приходячи до тями, чоловік помер.

Проведеними заходами слідчі Новороздільського відділення поліції встановили, що до загибелі чоловіка може бути причетним 16-річний мешканець Нового Роздолу.

У ході досудового розслідування, яке проводилось за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, правоохоронці встановили, що 13 вересня близько 1 години ночі між неповнолітнім та його знайомим, які в цей час перебували перед входом до під’їзду одного з будинків по вулиці Лесі Українки, раптово виник конфлікт.

Неповнолітній завдав потерпілому удар рукою в обличчя, від якого 44-річний чоловік впав та вдарився головою об асфальт, внаслідок чого втратив свідомість. Потерпілий був доставлений у лікарню та госпіталізований у реанімаційне відділення, де 17 вересня, не приходячи до свідомості, помер.

Слідчі дії тривають. // Вартові еспресо