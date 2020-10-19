В Никополе пьяная женщина ударила ножом своего сожителя

В Днепропетровской области в городскую больницу Никополя доставили 46-летнего мужчину, у которого была рана в животе.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Выяснилось, что вечером, когда ранили мужчину, пришла домой его пьяная сожительница. Между ними возник конфликт, в результате которого женщина ударила мужчину в живот ножом и убежала. Вскоре личность подозреваемой установили.

По согласованию с местной пркуратурой 42-летней женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.