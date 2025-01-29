Українці отримують фейкові листи від Податкової

Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України.

Українці отримують електронні листи нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України. У них йдеться про необхідність зв’язатись з представником ДПС. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Українці отримують електронні листи нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України. У них йдеться про необхідність зв’язатись з представником ДПС. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, повідомлення має такий зміст: «Доброго дня. (Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України) турбує. Перекажіть, щоб (ім’я, по батькові керівника платника податків) терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751».

“ДПС не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру”, – наголосили у ДПС.

Вся інформація для платників податків висвітлюється на сторінках вебпорталу Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua). Для зв’язку з податковою службою користуйтеся:

Контакт-центром ДПС тел. 0800 501 007

контактами, розміщеними на вебпорталі Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua/others/kontakti/).

Користуючись електронною поштою: