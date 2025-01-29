Українці отримують фейкові листи від Податкової
Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України.
Українці отримують електронні листи нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України. У них йдеться про необхідність зв’язатись з представником ДПС. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Українці отримують електронні листи нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України. У них йдеться про необхідність зв’язатись з представником ДПС. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
“ДПС не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру”, – наголосили у ДПС.
Вся інформація для платників податків висвітлюється на сторінках вебпорталу Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua). Для зв’язку з податковою службою користуйтеся:
- Контакт-центром ДПС тел. 0800 501 007
- контактами, розміщеними на вебпорталі Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua/others/kontakti/).
Користуючись електронною поштою:
- дотримуйтесь особистої кібергігієни;
- будьте обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів;
- не відкривайте отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником. // Інформатор