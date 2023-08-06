Українців попередили про ворожу кібератаку

Росіяни розсилають віруси під виглядом рекомендацій від державного сервісу CERT-UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram .

У Держспецзв’язку.повідомили, що лист із темою “Рекомендації CERT-UA з налаштувань програм MS Office”, надісланий із поштової адреси [email protected], можуть надсилати до українських державних організацій. Він містить вкладений файл “ВНУТРІШНІ КІБЕРЗАГРОЗИ.chm” нібито від імені урядової команди CERT-UA. Про це повідомили

“Відкриття файлу призведе до ураження комп’ютера програмою MerlinAgent. Після цього зловмисники отримають віддалений доступ до комп’ютера та можуть виконувати команди, завантажувати та видаляти файли”, – повідомили в центрі.

Кібератаки на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії значно зросла кількість кібератак на українців. Найчастіше їх здійснювали саме росіяни.

Наприклад, у квітні ЗМІ повідомили, що російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав’ярнях, щоб збирати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них.

Також стало відомо, що протягом 2022–2023 років хакери шпигували за комп’ютерами редакторів українських ЗМІ та державних організацій.