Українців попереджають про електронні листи з програмою, яка викрадає паролі та файли

Текст е-листа містить повідомлення, начебто, від Міносвіти щодо “електронних навчальних журналів».

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила масове розповсюдження серед громадян України та організацій електронних листів з темою «Нова програма для запису в журнал».

Про це повідомив Телеграм-канал Держспецзв’язку.

Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо “електронних навчальних журналів”, а також посилання на “програму” та пароль на архів.

У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважачи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer.

“Це – шкідлива програма-стілер, основним функціоналом якої є збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану”, – пояснили у державній службі.

У разі виявлення вказаного повідомлення просять не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту [email protected] // LB.ua