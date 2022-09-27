Українця вдруге піймали на спробі виїхати за кордон з підробленими документами

Чоловік раніше вже намагався виїхати з країни з підробленими документами.

Житель України хотів перебратися до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але прикордонники його затримали.

Про це повідомляє ДПСУ в Telegram.

“Якщо не вийшло з першого разу, то з другого… також не вийде. Прикордонники виявили чоловіка, який хотів потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням”, – сказано в повідомленні відомства.

Там зазначили, що показаний ним документ був без необхідних ступенів захисту, тому прикордонники швидко помітили фальшивку.

Прикордонники з’ясували, що чоловік раніше вже намагався виїхати з країни з підробленими документами. // УНІАН